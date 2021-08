Tanzi : “On ne voit aucune patte Pochettino”

Le PSG a déçu pour sa première sortie officielle lors de la rencontre de Trophée des Champions face à Lille (1-0). Malgré une rencontre globalement dominée, les Rouge & Bleu ont concédé un but magnifique par Xeka juste avant la mi-temps. Même s’il manquait près d’une dizaine de joueurs pour cette rencontre, le jeu pratiqué par le Paris Saint-Germain a de nouveau déçu les supporters mais aussi les observateurs. C’est le cas du journaliste Loïc Tanzi pour RMC Sport, qui estime qu’il ne voit toujours “pas de patte Pochettino” alors que cela fait plus de six mois qu’il est arrivé à Paris.

“Pochettino est à Paris depuis six mois. Il n’a pas arrêté de dire qu’il faut qu’on le juge sur la saison prochaine, avec une préparation complète pour ses propres joueurs (…) là il a réalisé sa préparation. On a le premier match officiel avec les joueurs, et à part Kimpembe qui a été le meilleur joueur et qui n’a pas fait la préparation complète… On a rien ! Je suis désolé mais on a aucune patte de la part de Pochettino qui s’imprime sur cette équipe. Peut-être qu’ils ont effectué une grosse préparation physique et qu’on va en voir les bénéfices dans les prochaines semaines (…) mais si on ne prend que le match d’hier, et sur la fin de la saison dernière aussi, ce qu’apporte Pochettino dans cette équipe on ne le voit pas !”