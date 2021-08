L’agent de Javi Serrano dément les contacts avec le PSG

Comme à chaque pré-saison, de nombreux jeunes se montrent dans les différents clubs. Plus tôt dans la journée, le journal AS affirmait que le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, Javi Serrano, était surveillé par le PSG. Lors de cette préparation estivale, l’Espagnol de 18 ans était notamment titulaire contre Wolfsburg (2-1) entre les Français Geoffrey Kondogbia et Thomas Lemar. Sous contrat jusqu’en 2026, le jeune joueur – à l’Atlético de Madrid depuis 7 ans – répond aux attentes portées sur lui.

De plus, son avenir semble s’écrire avec son club formateur. Contacté par RMC Sport, l’agent de Javi Serrano – Mathieu Gomes – a tenu à démentir tout contact avec le PSG en précisant que son futur était lié avec les Colchoneros. “Je tiens à démentir les informations sur de possibles contacts avec le PSG pour Javi Serrano. On ne regarde pas ailleurs, on a prolongé jusqu’en 2026. Et son rêve est de s’imposer avec l’Atletico de Madrid.”