Un intérêt du PSG pour De Ketelaere ?

Le mercato a ouvert ses portes depuis quatre jours et les rumeurs ne font que se multiplier du côté du PSG, que ce soit dans le sens des départs mais aussi des arrivées. Si la priorité du club de la capitale reste surtout de dégraisser avec le départ de certains indésirables, comme avec Sergio Rico, Layvin Kurzawa, il n’en oublie pas de superviser à droite-à gauche pour pouvoir se renforcer. Depuis quelques jours/semaines, les noms associés au Paris Saint-Germain sont les mêmes (Haaland, Dembele…), mais une nouvelle piste vient de faire son apparition. Celle-ci nous vient tout droit de Belgique.

En effet, le PSG surveillerait la situation du millieu de terrain du Club Bruges, Charles De Ketelaere. En France, le spécialiste mercato Santi Aouna a évoqué un intérêt de Leicester pour le joueur. Mais côté belge, par le biais du journaliste pour RTL Belgique Alexandre Braeckman, on confirme certes cette option tout en expliquant que les Rouge & Bleu et le Real Madrid seraient aussi sur le coup. Ce dernier rajoute que les deux clubs « l’ont à l’œil mais de plus loin ». S’il devrait rester à Bruges cet hiver qui « refusera toute vente », il pourrait partir à l’été prochain pour une somme oscillant « entre 30 et 45 M€ ».

Charles De Ketelaere est un jeune milieu de terrain de 20 ans, connu pour sa polyvalence, son physique imposant (1m91) mais tout en ayant une belle qualité technique. Celui-ci possède une belle cote dans son pays.