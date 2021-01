Les droits TV du football français sont dans le flou total depuis de nombreux mois. Alors que le fiasco Médiapro devait continuer de diffuser la Ligue 1 et Ligue 2 – via sa chaîne Téléfoot – jusqu’au dimanche 31 janvier, la chaîne du groupe sino-espagnol poursuivra sa diffusion jusqu’au 3 février, a indiqué ce vendredi l’AFP. Ainsi, elle couvrira la 23ème journée de Ligue 1 qui se déroulera mercredi prochain (le match PSG/Nîmes sera diffusé sur Canal Plus). Cependant, le scénario d’une diffusion au-delà du 3 février n’est pas totalement exclu et pourrait viser à court terme le Clasico entre l’OM et le PSG, programmé le dimanche 7 février. Cependant au sein de la Ligue, c’est le “flou absolu” au sujet du diffuseur pour ce match phare de la saison, comme l’a indiqué le journaliste d’Europe 1, Julien Froment. Pour rappel, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a lancé un nouvel appel d’offre pour racheter les différentes lots de Mediapro, qui représentent 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2.