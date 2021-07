The Athletic fait le point sur le dossier Paul Pogba

C’est le dossier qui agite le mercato du PSG ces derniers jours, Paul Pogba. Le milieu de terrain n’a qu’un an de contrat avec Manchester United et le club mancunien aimerait le prolonger. Selon nos informations le champion du monde a décliné une offre de prolongation de contrat des Red Devils. Comme nous vous l’avons révélé le 20 juillet dernier, Paul Pogba et les Rouge & Bleu sont très proches d’un accord contractuel et les deux parties travaillent dans le bon sens pour que cela aboutisse. Mais les envies de l’international français sont claires : rejoindre en priorité le Paris Saint-Germain cet été.

Ce mercredi, The Athletic fait un point sur ce dossier. Le PSG a bien ouvert des discussions pour connaître la volonté du milieu de terrain pour son avenir mais n’a pas encore fait d’offre même s’il pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines. Les Rouge & Bleu resteraient méfiants dans ce dossier, Manchester United n’ayant pas abandonné l’idée de prolonger son joueur. Le dernier mot dans ce dossier reviendra de toute façon à Paul Pogba. The Athletic explique que le PSG veut se séparer de plusieurs joueurs pour faciliter une possible arrivée de l’international français. Dans cette optique, les noms d’Areola, Gueye, Kehrer, Diallo et Rafinha sont évoqués. Egalement annoncé possible partant, Ander Herrera devrait rester. The Athletic conclut en expliquant que le PSG veut récupérer Pogba pour le prix le plus bas possible. Il pourrait aussi attendre la saison prochaine pour le récupérer libre.