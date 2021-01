Le PSG a changé d’entraîneur en replaçant Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino. Et quand un nouvel entraîneur arrive sur un banc, les rumeurs autour de ses envies pour le mercato fleurissent un peu partout dans la presse. Et très souvent, les rumeurs sont liées à des anciens joueurs de cet entraîneur. Et Mauricio Pochettino n’échappe pas à la règle. Depuis quelques jours, les noms de Dele Alli, Christian Eriksen ou bien encore Hugo Lloris ont été associés au PSG. Ce lundi, The Independent assure que Tottenham et son propriétaire – Daniel Levy – souhaitent absolument prolonger le contrat de leur attaquant vedette, Harry Kane, qui court déjà jusqu’en juin 2024. La raison ? Le club londonien aurait peur de potentielles offensives de la part du PSG et de Manchester City cet été pour l’international anglais. L’intérêt du PSG pour Harry Kane serait d’anticiper le possible départ de Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin 2022, l’été prochain. Une chose est sûre on n’est pas près d’arrêter d’envoyer les anciens joueurs de Mauricio Pochettino – en difficultés ou pas – au PSG.