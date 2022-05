Le PSG devrait changer d’entraîneur cet été. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 avec les Rouge & Bleu, Mauricio Pochettino ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat. Plusieurs noms ont été avancés pour remplacer l’ancien défenseur central dont Antonio Conte, Zinedine Zidane ou encore Thiago Motta.

Des clubs italiens et espagnols s’intéressent à Motta

L’ancien milieu de terrain a des partisans en interne au PSG, et devrait bientôt être libre de tout contrat. France Bleu Paris confirme les informations de la presse italienne qui expliquait que Thiago Motta allait quitter la Spezia, club qu’il a réussi à maintenir en Serie A et avec qui il a un contrat jusqu’en juin 2024. La radio francilienne explique que l’ancien international italien négocie actuellement son départ à l’amiable avec la Spezia. Même s’il est dans la short-list du PSG, son départ du 16e du championnat italien n’aurait « aucun lien avec une éventuelle arrivée » à Paris. France Bleu Paris conclut en expliquant que deux clubs italiens ont fait des offres concrètes à Thiago Motta, mais qu’il « n’a pas donné suite pour l’instant. » Deux équipes espagnoles s’intéressent aussi au natif de São Bernardo do Campo (Brésil).