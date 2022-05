Hugo Ekitike a réalisé une très belle saison sous le maillot du Stade de Reims ( 26 matches, 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues). Le jeune attaquant (19 ans) attise les convoitises des plus grands clubs européens comme le PSG ou le Borussia Dortmund. Déjà proche de le faire signer cet hiver, Newcastle n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Dans une interview accordée à l’Union, Jean-Pierre Caillot, le président rémois a évoqué ce dossier.

« Pour l’instant, il est encore chez nous. Il s’agit d’un dossier spécial, car, une fois n’est pas coutume, les demandes dépassent largement le cadre normal d’une transaction. Mais nous gérons cela avec calme et sérieux. Tout le monde a pu se rendre compte de la maturité d’Hugo dans le jeu et ce serait une faute professionnelle de la part de certains clubs de ne pas l’avoir vu jouer. Ce que je sais, c’est qu’il a été fortement observé cette saison et beaucoup de clubs se sont renseignés sur sa situation contractuelle. Aujourd’hui, s’il n’y a rien de formalisé, le dossier suit son cours et il va être transféré. Il faut que les trois parties s’y retrouvent, tout simplement. Les clubs qui nous ont sollicités ne souhaitent pas l’engager pour le voir, mais pour le faire jouer. Il ira, je pense, là où il est ardemment désiré.«

Jean-Pierre Caillot a été questionné sur une possible arrivée au PSG. Mais pour lui, ce serait peut-être un peu trop tôt.

« Il a les qualités pour rejoindre un jour ce type de club. Mais je pense qu’il est encore trop tôt. Dans la vie, il faut avancer par étapes et Hugo saura d’abord faire admirer son talent avant de viser haut. Je le vois bien dans un club aux ambitions européennes affichées. Newcastle ? C’est un club ambitieux, qui souhaite bâtir sur le long terme, et qui a manifesté son intérêt cet hiver. Depuis, les contacts n’ont pas été rompus. C’est typiquement le genre d’environnement où il pourrait continuer à grandir et franchir un cap. » Le président rémois qui conclut en expliquant qu’il aimerait récupérer minimum 20 millions d’euros mais dans l’idéal, il aimerait 30 millions d’euros plus 10 de bonus réalisables. À cela s’ajoute le bonus de 25% sur une future revente .