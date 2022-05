Thilo Kehrer convoqué avec l’Allemagne

En manque de temps de jeu avec le PSG, Thilo Kehrer est convoqué avec la Mannschaft. Hans Flick réitère sa confiance au défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain. De son côté, blessé et récemment opéré du genou, Julian Draxler n’est lui pas convoqué. A noter par ailleurs la présence dans cette liste de l’ancien portier Rouge & Bleu et récent vainqueur de la Ligue Europa, Kevin Trapp. A 25 ans, Thilo Kehrer compte aujourd’hui 18 sélections avec l’Allemagne, et semble être un élément important pour le sélectionneur d’outre-Rhin.

Calendrier de l’Allemagne

Italie – Allemagne le samedi 4 juin à 20h45

Allemagne – Angleterre le mardi 7 juin à 20h45

Hongrie – Allemagne le samedi 11 juin à 20h45