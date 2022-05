C’est le dossier chaud du moment. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision sur son avenir. À l’issue de la cérémonie des Trophées UNFP, l’attaquant du PSG a fait savoir qu’il avait quasiment fait son choix, et que son avenir sera réglé « bien avant le 28 mai. » Alors que certains médias espagnols ont tout d’abord affirmé que le joueur avait trouvé un accord avec le Real Madrid, d’autres sont plus mesurés et expliquent que rien n’est encore fait. Lors de la tournée promotionnelle au Qatar, une photo de Kylian Mbappé où on le voit mettre la main sous le logo du PSG a fait beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux. Si beaucoup ont réagi sans vraiment comprendre le sens de ce cliché, Neymar a tenu à expliquer ce geste.

Neymar critique les « Fakes News » des médias

Sur Instagram, un compte d’actualité footballistique brésilien a écrit en légende de cette photo : « Le PSG veut utiliser jusqu’à la dernière goutte l’image de Mbappé. Tout est bon comme moyen de pression. Remarquez que c’est le seul avec le logo sur la poitrine et il veut le cacher ». Des propos qui n’ont pas du tout plu à Neymar Jr, qui s’est empressé de leur répondre en commentaires sans filtre : « Encore un post pour faire du like ! Une histoire sans queue ni tête. C’est juste que nous avons deux tenues différentes, l’une avec un sponsor, l’autre sans. Kylian s’est trompé et a dû cacher le sponsor parce que c’était une publicité pour un autre partenaire. Ne partagez pas de fake news ! »

Le secret sur l’avenir du numéro 7 parisien est donc toujours bien gardé et la patience est de mise, comme on l’explique dans cette petite vidéo ci-dessous.