Kehrer : « Mon objectif est de jouer le plus possible »

Alors qu’il fait partie de la rotation dans l’effectif de Mauricio Pochettino au PSG, Thilo Kehrer a un rôle différent en sélection nationale. En effet, depuis l’arrivée de Hansi Flick sur le banc de la Nationalmannschaft, le défenseur parisien est un élément important du onze allemand. Placé dans une défense à trois ou dans un rôle d’arrière droit dans un système à quatre défenseurs, le joueur de 25 ans fait désormais partie des cadres de l’effectif. Présent en conférence de presse à la veille du match amical face aux Pays-Bas, Thilo Kehrer a répondu aux différentes questions des médias, dans des propos rapportés par Spox. Extraits choisis.

Sa relation avec Wijnaldum

« Nous nous entendons très bien, même en dehors du terrain. Nous allons parfois manger ensemble. Il a longtemps montré à Liverpool la qualité qu’il possède. Il est techniquement expérimenté et est physique dans son jeu. Il lui arrive aussi d’aller dans la surface et de marquer des buts de la tête. »

Sa place de titulaire dans le onze de Hansi Flick

« Je suis bien sûr heureux que Hansi me fasse confiance et me donne la chance de me montrer. Je peux jouer à plusieurs postes en défense et j’essaie d’aider l’équipe autant que possible avec mes qualités. »

La concurrence au PSG

« Je veux jouer, autant que possible. C’est bien sûr quelque chose de spécial de jouer dans une équipe avec autant de grands joueurs. En même temps, c’est une grande concurrence. Mais c’est aussi un défi que j’essaie de relever du mieux que je peux. »

Son avenir

« Je suis à Paris depuis trois ans et demi (transféré en provenance de Schalke 04 à l’été 2018, ndlr). Nous sommes sortis des huitièmes de finale de la Ligue des champions, nous sommes encore en championnat, c’est sur cela que nous nous concentrons. Tout va toujours très vite pour moi, j’ai joué 28 matches avec le PSG cette saison, mon objectif est de jouer le plus possible. Je me concentre bien sûr aussi sur la Coupe du monde cet hiver, c’est pourquoi je veux rester bien dans le rythme et jouer le plus de matches possible. »

De son côté, le sélectionneur allemand, Hansi Flick, a tenu à saluer la polyvalence du défenseur du PSG. « C’est important d’avoir des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes. Il fait partie des surprises et a marqué beaucoup de points grâce à sa performance ! »