Julian Draxler et Thilo Kehrer convoqués avec l’Allemagne

Après le match contre Bordeaux demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, la dernière trêve internationale de 2021 prendra place pendant une dizaine de jours. Une trêve qui va concerner beaucoup de joueurs du PSG. Ce sera le cas de Thilo Kehrer et Julian Draxler. Les deux joueurs des Rouge & Bleu ont été convoqués par Hans-Dieter Flick, le sélectionneur de la Nationalmannschaft, pour les deux matches de qualification à la Coupe du Monde 2022 contre le Liechtenstein le 11 novembre (20h45) et l’Arménie (18h). Le numéro 23 du PSG – qui n’avait pas été convoqué à l’Euro – retrouve la sélection allemande après un an d’absence.

La liste de l’Allemagne