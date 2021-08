Thilo Kehrer veut rester au PSG (Sport1)

Après avoir animé le mercato dans le sens des arrivées, le PSG doit désormais vendre ou prêter certains éléments de son effectif. Et depuis quelques jours, le nom de Thilo Kehrer est associé à quelques clubs allemands. Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2023, le défenseur central de 24 ans garde une belle cote dans son pays natal. Le Bayer Leverkusen serait notamment intéressé, mais selon certaines sources l’Allemand ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre le 5e de la dernière saison de Bundesliga.

Et depuis quelques heures, le nom du Bayern Munich est apparu dans la presse, en cas de vente de Niklas Süle. Cependant d’après les informations de Sport 1, “Thilo Kehrer n’est actuellement pas une option pour le FC Bayern.” De plus, le journaliste du média allemand – Florian Plettenberg – précise que le natif de Tübingen “veut rester et s’affirmer à Paris.”