Thilo Kherer estime avoir beaucoup appris au PSG

Un an et demi après son départ du PSG, Thilo Kherer est revenu en Ligue 1 à Monaco. Le défenseur allemand est revenu sur son passage à Paris, durant lequel il a souvent été critiqué.

Durant l’été 2018, le PSG a recruté Thilo Kehrer contre 37 millions d’euros en provenance de Schalke 04. Durant ses quatre années au sein du club de la capitale, il n’a pas réussi à s’imposer comme une valeur sûre de la défense parisienne, que ce soit au poste de défenseur central ou de latéral droit. Il a souvent essuyé les critiques des observateurs du football ou bien des supporters parisiens. Son erreur lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester United en 2019, a pesé sur son moral pendant de très longs mois. Dans une interview accordée à l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’international allemand est revenu sur son passage dans le club de la capitale.

« C’était nécessaire de connaître ces périodes, ces critiques aussi »

« Oui, ça me rappelle de bons souvenirs, j’ai pris de l’expérience. Sur les quatre années où j’étais là, on a remporté la Ligue 1 trois fois, il y a beaucoup de bons souvenirs pour moi. Les critiques lors de mon passage au PSG pas un frein pour mon retour en France ? Pour moi, c’était plutôt le contraire. Bien sûr, il y avait des périodes un peu plus difficiles. J’avais 21 ans quand je suis parti d’Allemagne, parti dans un grand club comme le PSG avec de grands objectifs, avec des attentes très hautes, un niveau très haut aussi. Cela m’a fait apprendre beaucoup. Même les périodes plus dures, où je n’arrivais pas à montrer le niveau que j’ai, ça m’a fait apprendre et j’ai pris de l’expérience. C’était nécessaire de connaître ces périodes, ces critiques aussi. Expérimenter ça, c’était une première dans ma carrière. Je peux dire aujourd’hui que ça m’a énormément aidé. »