Alors qu’il a officiellement rejoint West Ham ce mercredi après-midi, Thilo Kehrer n’a pas oublié de laisser un message d’adieu aux supporters du club de la capitale au sein duquel il aura passé les quatre dernières années.

Il faisait partie de la liste des joueurs dont le PSG souhaitait absolument se séparer cet été, en témoigne le fait qu’il avait fini par intégrer le groupe des éléments qui s’entrainent l’après-midi au Camp des Loges, en marge du groupe de Christophe Galtier. Ce mercredi, après avoir été longtemps partagé entre le Séville FC et West Ham, Thilo Kehrer a officiellement traversé la Manche et a rallié la capitale anglaise pour s’engager avec les Hammers. L’international allemand qui arrivait en fin de contrat à Paris le 30 juin 2023 a ainsi paraphé un contrat de quatre ans assorti de deux années supplémentaires en option.

« Portez vous bien ! »

Après quatre saisons au PSG, Thilo Kehrer a donc fait ses adieux au club de la capitale qui l’avait recruté en 2018 contre 37 M€ à Schalke 04. Arrivé avec l’étiquette de grand espoir, le joueur désormais âgé de 25 ans n’a jamais réussi à confirmer tous les espoirs placés en lui. Mais bien qu’auteur de bourdes, notamment celle face à Manchester United en 2019, l’Allemand a su être l’auteur de belles prestations et à se rendre utile. Souvent installé à un poste de latéral droit qui ne collait pourtant pas réellement à ses qualités, Thilo Kehrer n’a jamais rechigné à effectuer les efforts. Le polyvalent droitier a su se rendre très utile sur certaines périodes, comme lorsqu’il a compensé l’absence d’Achraf Hakimi de fort belle manière en janvier dernier pendant que le premier cité disputait la CAN avec le Maroc. En première partie de saison, Thilo Kehrer avait également rarement déçu lorsqu’il était aligné en défense centrale, un poste bien plus naturel pour lui.

Bref, s’il ne laissera pas la marque d’un joueur inoubliable à Paris, laissant ainsi un goût d’inachevé vu son potentiel, Thilo Kehrer aura eu le mérite de rendre des services pendant ses quatre années au PSG. Et lui ne semble pas prêt d’oublier son passage dans la capitale française comme en atteste son beau message d’adieu publié sur son compte Instagram. « Après 4 années pleines d’émotions, riches en expériences inoubliables, en rencontres extraordinaires, et qui resteront gravées en moi, il est temps pour moi de voguer vers de nouveaux horizons. Merci Ô ville Lumière, merci pour tout ce que tu m’as apporté et fait vivre. Merci à mes coéquipiers pour tous ces moments, pour votre amitié. Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué directement ou indirectement à enrichir mon aventure parisienne, à tous ceux qui oeuvrent dans l’ombre et bien entendu aux supporters parisiens ! Portez vous bien ! », a écrit le nouveau défenseur de West Ham.