Tite : « Neymar n’est pas un problème, il est une solution »

Neymar est au centre des attentions depuis plusieurs jours en raison de la déclaration de Nasser al-Khelaïfi sur la fin des paillettes et du bling-bling au sein du PSG. Beaucoup estiment que cette phrase pouvait viser le Brésilien. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 voire juin 2027 s’il décide de lever une option dans son contrat à partir du 1er juillet, le numéro 10 parisien souhaiterait rester même si ses dirigeants ne s’opposeront pas à son départ si une offre satisfaisante arrive sur le bureau. Tite, son sélectionneur, a tenu à prendre sa défense.

Tite estime que Neymar est meilleur dans l’axe

Tite qui a justifié le placement du joueur du PSG dans l’axe avec la Seleçao, qui est critiqué en raison de ses pertes de balles. « Il n’est pas un problème, il est une solution. Parfois, ils disent que là (dans l’axe), il fera plus d’erreurs. Sa position lui fait faire plus d’erreurs, car lorsqu’il le fait de manière créative, il sera décisif, défend Tite dans le podcast Sexta Estrela. Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d’âne. Ça restreint considérablement la capacité créative d’un joueur avec ces qualités. La créativité n’est pas constance, elle est éventualité, elle est circonstancielle. Il fera plus d’erreurs, oui, car sa capacité créative et l’endroit où il se trouve l’exigent.«