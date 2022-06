Le PSG toujours en avance dans le dossier Milan Skriniar

Depuis plusieurs semaines, le PSG s’intéresse à Milan Skriniar de l’Inter Milan. Les dirigeants parisiens ont coché son profil pour venir renforcer leur défense centrale. Les deux clubs discutent mais n’arrive pas à trouver un accord en ce qui concerne le montant du transfert. Le PSG, qui dans un premier temps avait proposé 50 millions d’euros, a revu sa proposition à la hausse avec 60 millions d’euros mais le club milanais souhaite récupérer 70 millions d’euros. Ces dernières heures, un autre club est venu aux renseignements, Chelsea.

L’Inter veut récupérer 70 millions d’euros pour Skriniar

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club londonien a sondé hier l’Inter pour connaître l’avancée du dossier Milan Skriniar. Ce dernier voulait savoir si le dossier était proche d’être bouclé par le PSG. Si jamais c’était le cas, les Londoniens se seraient retirés. Le quotidien sportif italien indique que l’Inter a fait savoir que les Rouge & Bleu n’avait pas proposé les 70 millions d’euros espérés par le vice-champion d’Italie et que le dossier n’était donc pas fermé. Une information qui a donné un minimum d’espoir à Chelsea. Mais la Gazzetta explique que le PSG reste en pôle dans ce dossier, l’international slovaque ayant un accord de principe avec Paris et étant convaincu de rejoindre le champion de France. En marge des négociations autour de Lukaku, Chelsea – qui a perdu deux défenseurs centraux – a demandé des renseignements sur Skriniar, qui plaît énormément à Thomas Tuchel. La Gazzetta qui conclut en rappelant que l’Inter a refusé une quatrième offre du PSG, 60 millions d’euros plus Draxler.