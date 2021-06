Tite : “Quand Neymar est bien physiquement et mentalement, de bonnes choses arrivent”

Lors de l’ouverture de la controversée Copa America 2021 ce dimanche soir, le Brésil s’est largement imposé face au Vénézuela (3-0). Les Brésiliens ont notamment pu compter sur les bonnes performances des deux Parisiens : Marquinhos et Neymar Jr. Le défenseur a ouvert le score en première période tandis que le numéro 10 brésilien a marqué sur pénalty et offert une passe décisive à Gabriel Barbosa. Après la rencontre, le sélectionneur du Brésil, Tite, s’est montré élogieux envers son attaquant Neymar Jr, dans des propos traduits par France Football.

“Quand Neymar est bien physiquement et mentalement, de bonnes choses arrivent. Quand vous avez un joueur avec cette qualité, vous gagnez un joueur qui peut faire des passes décisives du pied gauche ou du pied droit. Il devient un joueur imprévisible. Lorsqu’il joue plus haut sur le terrain, c’est mieux pour lui, car les joueurs adverses ont peur de faire une faute sur lui à un endroit dangereux du terrain. Nous structurons donc l’équipe de manière à ce qu’il reçoive moins de ballons, mais qu’il le fasse de manière plus efficace pour la créativité du jeu.”