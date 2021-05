Toft Hansen : “Notre regard est uniquement dirigé vers ce choc face à Montpellier”

Avant de penser à son quart de finale retour de l’EHF Champions League face au tenant du titre, Kiel (défaite 29-31), le PSG Handball aura une autre échéance importante ce samedi soir (21h sur la chaîne L’Equipe et beIN SPORTS 3). En effet, les Parisiens affrontent Montpellier en finale de Coupe de France. À quelques heures de cette affiche, le pivot du PSG – Henrik Toft Hansen – s’est exprimé sur cette finale de coupe nationale, via un entretien au site officiel du club.

“Cette confrontation face à Montpellier est une première opportunité de remporter un titre cette saison. De fait, c’est une rencontre très importante pour nous. Notre regard est uniquement dirigé vers ce choc. Nous aurons bien le temps de nous soucier de Kiel après la finale”, a commenté Henrik Toft Hansen. “Nous enchaînons les matchs depuis un certain temps et les organismes commencent un peu à en pâtir, mais nous avons préparé ce match du mieux possible. Nous avons analysé le jeu de Montpellier, notamment après son nul contre Chambéry cette semaine. Nous avons aussi regardé ce que nous pouvions mieux faire d’après notre dernier face-à-face. Dans l’ensemble, je pense que nous avons très bien préparé ce match. La perspective de remporter un titre amène beaucoup de motivation dans l’équipe, nous sommes tous là pour ça !”