Malgré une saison très encourageante sous la houlette de Zoumana Papus Camara, les U19 du PSG ont connu une déconvenue en se faisant sortir de la Youth League au stade des quarts de finale. Opposés à Salzbourg dans leur antre du stade Georges Lefèvre, les titis parisiens se sont inclinés sur le score de 1-3.

C’est pourtant Edouard Michut qui avait ouvert la marque après onze petites secondes de jeu, ce qui fait de lui le scoreur le plus rapide de cette compétition continentale. Malgré ce, les jeunes pousses parisiennes n’ont pas su rivaliser avec des Autrichiens au-dessus, surtout lors du second acte. Une partie qui a également vu le portier rouge et bleu, Lucas Lavallée, sortir sur blessure. Touché à l’épaule, l’ancien lillois a frôlé la correctionnelle puisque Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, nous explique que la fracture de la clavicule a été évitée de justesse. En revanche, le ligament a bien été touché. Conséquence de quoi, Lucas Lavallée sera sur le flanc pour une durée estimée entre trois semaines et un mois.