L’été prochain, le PSG aura fort à faire afin de renouveler son effectif, une nécessité après la nouvelle désillusion rencontrée en Ligue des Champions. Si plusieurs cas sont discutés en interne comme celui d’Angel Di Maria, les décideurs parisiens devraient bouger sur des pistes de poids afin d’apporter un vrai plus.. Et on le sait, cela fait un bon moment que cela dure, le chantier du milieu de terrain se placera forcément comme l’une des grandes priorités.

Si le PSG n’a pas vraiment manqué d’options dans ce secteur lors de l’exercice 2021-2022, un chouïa plus de qualité et d’expérience à ce niveau n’aurait clairement pas fait de mal. Le tout sera de trouver des éléments assez solides pour épauler sur la durée un Marco Verratti qui se place, encore et toujours, comme le seul joueur référence dans l’entrejeu rouge et bleu. Et, en ce sens, l’une des priorités du club de la capitale se nomme Paul Pogba. Une piste d’autant plus alléchante que l’international tricolore se trouve en fin de contrat en juin prochain avec son club de Manchester United.

Ce jour, c’est le média britannique The Telegraph qui évoque le cas du joueur passé par la Juventus. Selon cette source, Paul Pogba aurait pris sa décision et ne devrait donc pas parapher de nouveau bail avec les Red Devils. Il sera donc, selon toutes vraisemblances, libre de s’engager avec le club de son choix en juin prochain. Le fantasque milieu de terrain sera sans nul doute l’une des attractions principales du prochain marché des transferts. Conséquence directe de cet état de fait, nombre de grosses écuries européennes devraient se jeter sur une telle aubaine. De son côté, associé avec insistance au mancunien au sein de la rubrique transfert depuis de longs mois maintenant, le PSG serait toujours sur le coup. Récemment, on annonçait même le club francilien comme le favori dans cette course, l’intérêt rouge et bleu faisant écho aux envies de Paul Pogba. Celui-ci verrait ainsi d’un très bon œil une arrivée en terre parisienne, sa région natale.