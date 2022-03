Après s’être fait ravir son titre de champion de France l’an passé par le LOSC, le PSG fonce tout droit vers son dixième titre au sein de l’élite hexagonale. Et forcément, une fois encore, l’un des grands artisans de ce futur sacre se nomme Kylian Mbappé. Il n’y a qu’à voir ses statistiques ahurissantes pour s’en convaincre.

En effet, c’est simple, Kylian Mbappé trône tout en haut du classement des meilleurs buteurs, avec 15 réalisations, et de celui des meilleurs passeurs, avec 10 assists. En moyenne, après 25 rencontres disputées en Ligue 1, il est décisif à chacune de ses sorties. Durant son mois de février, l’international tricolore a maintenu son rythme affolant avec quatre buts en autant de matches, ce qui lui a permis de figurer parmi les trois nominés pour le titre de meilleur joueur du mois. Et ce jour, l’UNFP a dévoilé le lauréat. Sans grande surprise, c’est le numéro 7 francilien qui remporte donc cette récompense honorifique en récoltant 54% des suffrages. Il devance assez nettement Martin Terrier(Stade Rennais, 30%) et Arkadiusz Milik(OM, 16%). Cette saison, c’est la seconde fois que Kylian Mbappé est plébiscité de la sorte après le mois d’août.