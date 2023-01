À quelques heures de la fin du mercato hivernal, le PSG tente de s’activer concernant son secteur offensif même si les choses traînent un peu. Mais pour ce qui est du poste de gardien de but, un départ est à prévoir. Keylor Navas a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait quitter le navire parisien pour récupérer une place de titulaire ailleurs. Il s’est fait barrer la route par Gianluigi Donnarumma, qui occupe depuis le début de la saison une place de titulaire. Le journal L’Équipe a précisé que le gardien costaricien n’était pas satisfait de sa situation et qu’il « a exprimé son désir de rejoindre Nottingham Forrest« .

Un prêt et non pas un transfert ?

Une vente pourrait satisfaire les deux camps, Navas et le PSG. Surtout que le club de la capitale cherche à amincir sa masse salariale. Pour rappel, le gardien de 36 ans touche un salaire de 9 millions d’euros par an. Mais selon les toutes dernières informations du journaliste Bruno Salomon, le joueur pourrait rejoindre le club anglais non pas sous la forme d’une vente mais d’un prêt. De plus, aucun accord n’a été trouvé pour le moment entre le PSG et Nottingham Forest. Sous contrat jusqu’en 2024 et désireux de quitter la capitale l’été dernier, le Costaricien n’a jamais été aussi proche de quitter le Paris Saint-Germain.