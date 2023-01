Désireux de retrouver une place de titulaire, Keylor Navas envisage sérieusement de quitter le PSG lors des derniers jours du mercato. Un possible départ qui arrangerait toutes les parties.

Après une année en alternance avec Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Keylor Navas occupe désormais le rôle de doublure, derrière l’Italien, depuis le début de l’exercice 2022-2023. Un statut qui ne satisfait pas le Costaricien, dont un départ était déjà dans les tuyaux l’été dernier mais sans succès. Et dans ces derniers jours du mercato hivernal, l’ancien du Real Madrid envisage toujours de quitter le club parisien. Désireux de poursuivre sa carrière en Europe, et plus précisément dans l’un des cinq grands championnats européens, le gardien de 36 ans « a exprimé son désir de rejoindre Nottingham Forrest » en Premier League, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Cette décision du portier va permettre aux deux clubs d’entrer dans la phase finale des négociations et le Costaricien « devra sans doute patienter encore quelques heures avant que les deux clubs ne s’entendent sur les termes d’un départ. » Mais à ce jour, Keylor Navas n’a jamais été aussi proche de quitter le PSG.

Luis Campos et Keylor Navas en discussions avant le début de l’entraînement 👀🇨🇷#PSGSDR pic.twitter.com/lOI3zSCcwf — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 27, 2023

Le départ de Navas, un soulagement pour Gigio Donnarumma ?

Et ce probable départ s’apparente à un deal gagnant-gagnant pour toutes les parties. Premièrement, Nottingham Forest pourra compter sur l’expérience de l’international costaricien pour pallier l’absence sur blessure du titulaire Dean Henderson. Concernant Keylor Navas, il ne pouvait pas se contenter seulement des matches de Coupe de France et voulait continuer à évoluer dans la peau d’un titulaire. Ainsi, « la perspective de rejoindre l’Angleterre l’a séduit, quand bien même il n’atterrirait pas dans l’un des clubs les plus prestigieux de la région. »

De son côté, le PSG pourra se soulager d’un poids au niveau de la masse salariale. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu, qui sont surveillés de très près par le fair play financier de l’UEFA. Selon L’Equipe, le salaire du natif de San Isidro de El General (Costa Rica) serait d’environ 9M€ brut annuel. Enfin, son départ pourrait aussi soulager Gigio Donnarumma. Malgré sa place de titulaire assurée, l’ombre du Costaricien a fini par être envahissante pour l’ancien de l’AC Milan. « Entre les deux, la relation est même très fraîche et l’international italien ne se sent pas forcément à son aise, tous les jours, en séance », assure le quotidien sportif. Selon certains intimes du Camp des Loges, l’international italien n’a jamais paru aussi libérer cette saison que lorsque Keylor Navas était à la Coupe du monde.

Interrogé sur l’avenir de Keylor Navas en conférence de presse, Christophe Galtier a refusé de donner des précisions : « Après, il y a ce qu’il ressent. Le président (Nasser al-Khelaïfi) et la direction sportive sont à l’écoute de ce qu’il veut faire. Au regard du bonhomme qu’il est et de sa carrière, on doit le respecter et l’écouter. » Désormais, reste à savoir ce que Nottingham Forest serait prêt à assumer financièrement pour attirer le triple vainqueur de la Ligue des champions. « Une réponse pourrait être apportée d’ici à la fin de ce week-end », conclut L’E.