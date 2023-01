PSG / SDR : Nuno Mendes préservé par précaution

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Stade de Reims ce dimanche (20h45 sur Prime Video) au Parc des Princes. Une rencontre capitale sur le plan comptable pour laquelle Christophe Galtier est une nouvelle fois amputée dans son groupe.

A un peu plus de 24h du match de clôture de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le PSG et le Stade de Reims, le club de la capitale a communiqué le groupe des 21 joueurs qui seront concernés par cette rencontre au Parc des Princes. Si les absences de Nordi Mukiele ou encore Presnel Kimpembe était prévisibles, c’est celle de Nuno Mendes qui est à souligner. En effet, face aux Rémois, c’est donc Juan Bernat qui devrait tenir le couloir gauche des Rouge & Bleu. Selon nos confrères de L’Equipe, le Portugais de 20 ans est laissé au repos « par précaution« , et souffrirait d’une gêne musculaire. Une nouvelle qui, comme l’état de santé de Nuno Mendes, sera à surveiller de près. En effet, quand on connaît le jeune âge du numéro 25 du PSG, et son jeu basé sur l’explosivité, la répétition de blessures musculaires peut interroger.

🚨 | Marco Verratti de retour dans le groupe pour affronter Reims ☑️🇮🇹



Depuis le début de la saison 2022 – 2023, Nuno Mendes a déjà connu trois blessures musculaires dont une qui lui a fait manqué la Coupe du Monde au Qatar. Avec le Paris Saint-Germain, le Portugais a manqué 10 rencontres toutes compétitions confondues à cause de ses blessures. Il avait fait son retour avec le maillot parisien sur les épaules le 19 janvier dernier lors de la rencontre amicale (victoire 5-4) en Arabie Saoudite, avant d’enchaîner 4 jours plus tard face à l’US Pays de Cassel (victoire 7-0) en Coupe de France. Avant ces deux échéances, Nuno Mendes n’avait pas joué depuis le 28 novembre 2022, lors du deuxième match du Portugal en phase de poule du Mondial au Qatar (victoire 2-0) face à l’Uruguay, durant lequel il avait cédé sa place, en larme, dès la 42e minute.