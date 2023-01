Ayman Kari fait incontestablement partie des plus grands espoirs du centre de formation du PSG. Et le joueur de 18 ans devrait être prêté dans les toutes prochaines heures.

Contrairement aux années précédentes, le PSG parvient, pour l’heure, à conserver la grande majorité de ses jeunes pousses. Ayman Kari est l’un de ces éléments. Âgé de 18 ans, celui-ci devrait avoir l’opportunité de faire ses gammes en professionnel loin de son club formateur et ce, quelques semaines seulement après avoir paraphé son premier contrat professionnel.

Ayman Kari vers le FC Lorient

En effet, cela fait un petit moment que diverses sources l’évoquent, l’officialisation ne devrait plus tarder : Ayman Kari va bel et bien prendre la direction du FC Lorient. Les Merlus, qui souhaitaient pouvoir compter sur le renfort d’un milieu de terrain cet hiver, visait initialement Warren Zaïre-Emery. Mais face à la volonté du PSG de conserver son joueur pour les six prochains mois, le club breton s’est donc rabattu sur Ayman Kari. L’Équipe le confirme : le titi parisien devrait être cédé durant six mois au FCL. Le média précise que ce prêt ne sera nullement assorti d’une option d’achat et que le Clermont Foot était également sur les rangs pour le récupérer sous cette même forme.