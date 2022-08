Cet été, le PSG a changé d’entraîneur. Exit Mauricio Pochettino, place à Christophe Galtier. L’ancien coach de Nice a signé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu. Le début de saison des Parisiens est une très grande réussite avec quatre victoires en cinq matches, 22 buts marqués pour seulement 4 encaissés, un Trophée des Champions remporté et une première place en Ligue 1. Presque deux mois après son arrivée, le technicien s’est longuement confié à Europe 1. Extraits choisis.

Depuis le début de la saison, je fais l’unanimité ?

« J’essaie de me protéger de ça. La première des choses, c’est que moi, je suis très content d’être l’entraîneur du PSG. Je suis très heureux, ma famille aussi et c’est ça le plus important. Ensuite, évidemment, il y a eu beaucoup de choses dites sur mon choix. C’était légitime. Mais je suis épanoui ici, à Paris. Il y a beaucoup d’attente, beaucoup d’exposition et je dois faire très attention par rapport à cela. Mais la première personne heureuse, c’est bien moi.«

Rendu le PSG plus humain ?

« Je ne sais pas. Je pense que ce serait vraiment prétentieux de croire ça. Moi, ce que j’ai découvert de l’intérieur dès mon arrivée, c’est que j’ai affaire à un groupe très humain et à de bonnes personnes. Des joueurs sérieux, potes, complices, ambitieux, certes avec de la personnalité, mais il faut de la personnalité. La sensation que vous avez, c’est peut-être le fait que je sois simplement un entraîneur français et que j’ai plus de facilité à m’exprimer avec vous, les médias, avec les gens de l’extérieur. Mais en interne, moi, j’ai découvert un groupe extraordinaire et un club où tout le monde est à l’écoute.«

Ce qui m’a surpris entre l’image du PSG à l’extérieur et celle en interne

« Vous avez raison sur les fantasmes. Quand on est de l’extérieur, on écoute et on lit beaucoup de choses. La première des choses, c’est que d’un épiphénomène, on en fait un cataclysme, un séisme. Dans tous les vestiaires et dans toutes les équipes, il se passe toujours quelque chose. C’est comme ça, c’est l’être humain qui est comme ça. J’ai découvert un club très organisé. Mais je n’avais aucun doute par rapport à ça et j’ai découvert des joueurs qui travaillent comme de grands professionnels, qui sont respectueux des uns et des autres, respectueux du personnel, respectueux du staff, du staff médical et des joueurs qui ont une grande ambition de faire une grande saison. Est-ce que on va y arriver ? Je pense qu’être ambitieux, ce n’est pas être prétentieux. On doit avoir cette ambition. Après, c’est à nous de mettre de notre côté tous les ingrédients dans les préparations de match et au quotidien, dans les séances, dans les exigences avant les séances, pendant les séances… Il faut beaucoup, beaucoup d’exigence.«

Le match nul contre Monaco

« On avait besoin de vérité. Monaco était le premier grand rendez-vous de la saison sur un plan national, Monaco est le troisième du championnat la saison dernière. C’est une équipe qui est habituée à la Coupe d’Europe. Ce sont des joueurs internationaux. C’est un bon niveau. On ne s’est pas endormi par rapport aux belles prestations précédentes. Simplement, on a eu un niveau d’adversité beaucoup plus élevé en terme de valeur individuelle, en termes de valeurs collectives, en terme d’intensité et on a mis du temps à répondre à ce niveau-là.«

La Ligue des Champions

« Évidemment, c’est un grand rendez-vous pour le club. C’est un rendez-vous pour les joueurs, pour moi. On a l’ambition d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Vous, les médias, faites en sorte que le Paris Saint-Germain apparaisse comme le favori de ce groupe-là. Je ne le pense pas. Si vous posez la question, que ça soit à Benfica ou à la Juventus, ils vous diront que c’est un groupe très ouvert où ces trois équipes ont la possibilité de se qualifier. Après, il y aura la vérité du match. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut aller le plus loin possible. C’est une saison singulière dans l’histoire du football avec la Coupe du monde au milieu, avec des matches de Coupe d’Europe d’une semaine à l’autre, ce qui est très rare.«

Comment va Kylian Mbappé ?

« Très bien ! Déjà, j’ai été très heureux qu’il reste au Paris-Saint-Germain et encore plus lorsque j’ai été nommé entraîneur. Sa préparation n’a pas été tronquée mais elle a été différente parce que il y avait chez moi aussi cette obsession de gagner le Trophée des Champions. Il avait été suspendu, il n’était pas là. Puis après, il était un peu contrarié par un petit problème à la hanche aussi. Pour ce jeune joueur… Il n’aime pas quand je dis ça (sourire)…C’est un jeune homme. Mais très mature. C’est quelqu’un qui est très intelligent, très structuré sur le plan mental et sur un plan intellectuel. Qu’on le veuille ou non, quand vous prenez la décision de rester à Paris avec tout ce que cela engendre, je pense que derrière, il y a une petite décompression et qu’on a du mal à repartir.«