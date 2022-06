Depuis la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, le PSG souhaite entamer une nouvelle révolution. À cette occasion, Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif et a été remplacé par Luis Campos. Désormais, le board parisien doit nommer son futur entraîneur pour la saison à venir. Décevant depuis son arrivée en janvier 2021, Mauricio Pochettino est très proche d’un départ. Et son successeur devrait se nommer Christophe Galtier.

Un accord trouvé entre Galtier et le PSG

Après plusieurs jours d’attente et de rumeurs, ce dossier devrait se décanter dans les prochaines heures. En effet, ce mercredi soir, RMC Sport nous informe que Christophe Galtier a trouvé un accord pour rejoindre le PSG. Selon le média sportif, « il ne reste désormais que des détails qui vont se régler demain avant que Christophe Galtier ne devienne l’entraîneur du PSG. » Encore sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2024, le technicien français va donc quitter le club azuréen un an après son arrivée. Le montant de cette opération n’a pas été dévoilé par RMC. Au PSG, Christophe Galtier devrait signer un contrat de deux ans plus une année en option.

L’Equipe confirme également qu’un accord a été trouvé entre Christophe Galtier et le PSG autour d’un contrat de deux ans plus une année en option. De leur côté, l’OGC Nice et les Rouge & Bleu sont proches de trouver un accord pour céder l’entraîneur champion de France 2021. Dans la capitale, le coach français touchera un salaire moins élevé que celui de Mauricio Pochettino. Mais avant d’officialiser l’arrivée de Christopher Galtier et de son staff (Oleksiak, Sacramento, un adjoint en charge de l’analyse vidéo et deux préparateurs physiques), le board parisien devra avant tout mettre fin à l’aventure de Mauricio Pochettino. En effet, L’Equipe nous rapporte « qu’il n’y toujours pas d’accord financier avec Mauricio Pochettino et son staff. » Mais sauf énorme retournement de situation, Christophe Galtier sera le nouvel entraîneur du PSG.