Trauco avant Saint-Etienne / PSG : « On se concentre sur nous »

Auteur d’un très mauvais début de saison, l’AS Saint-Etienne a longtemps été dernier de Ligue 1. Avec deux succès lors de leurs deux derniers matches, les Verts se classent désormais 19e à seulement un point du premier non relégable, Bordeaux. Comme son entraîneur – Claude Puel – Miguel Trauco s’est présenté en conférence de presse. Il attend avec impatience ce match contre le PSG.

« On se concentre sur nous, même si Paris a de très grands joueurs. Cela peut intimider mais si on reste concentré sur nous, on peut viser la victoire. Messi et Neymar sont deux très bons joueurs. Il n’y a pas qu’eux, il y a aussi Mbappé et les autres. Le maître-mot c’est la concentration. J’espère que dimanche on pourra gagner. Je crois que c’est le meilleur moment pour les jouer car on est en confiance. On a fait une très bonne semaine avec de bons entraînements.«