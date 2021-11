L’actualité du PSG ces derniers jours est polluée par l’avenir de Mauricio Pochettino. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, l’entraîneur argentin est annoncé comme la cible numéro 1 de Manchester United pour l’été prochain. L’ancien défenseur central ne serait pas contre rejoindre les Red Devils dès cet hiver même s’il ne l’a pas demandé à partir selon Leonardo. Stéphane Bitton pense que les dirigeants parisiens se sont trompés en choisissant Pochettino l’hiver dernier.

« J’aurais aimé vous chanter les louanges de Mauricio Pochettino mais cela ne va pas être le cas. Dans la vie, on a le droit de se tromper, il n’y a pas de honte à commettre des erreurs et encore moins à les reconnaître. Comme j’aurais envie de me tromper aujourd’hui. Les dirigeants du PSG ont manqué de vision en faisant signer Mauricio Pochettino. Je pense qu’ils n’ont pas bien évalué la capacité de l’entraîneur argentin à diriger une pléiade de stars aux ego plus surdimensionnés les uns que les autres. Lui aussi sans doute. On appelle ça une erreur de casting, lance le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Le Paris Saint-Germain n’est pas Tottenham, les exigences et le temps ne sont pas les mêmes non plus. Avec Emery, Tuchel et Pochettino, le PSG tenté des paris et pour l’instant, ils ont tous été perdus.«