Avec un exercice 2022-2023 décevant sur de très nombreux points, les dirigeants du PSG doivent déjà travailler sur les contours de la prochaine saison. Et de nombreux changements sont espérés aussi bien dans le staff que dans l’effectif. Si Luis Campos scrute déjà le marché pour améliorer qualitativement le groupe parisien, il aurait déjà conclu l’arrivée d’une première recrue. En effet, comme annoncé par plusieurs médias, le joueur de l’Inter Milan, Milan Skriniar, devrait s’engager libre de tout contrat cet été. Cependant, l’état de santé de l’international slovaque inquiète. Opéré du dos le 20 avril dernier, le défenseur de 28 ans semblait se diriger vers une fin de saison avec les Nerazzurri.

Un entraînement à l’écart du groupe pour Skriniar

Mais avec la finale de Ligue des champions face à Manchester City le 10 juin prochain, l’Inter Milan aura à coeur d’avoir toutes ses forces vives à disposition. Et comme rapporté par certains médias il y a quelques jours, le club italien espère compter sur Milan Skriniar malgré une inactivité de trois mois. Et ce mardi, le journaliste de Calciomercato, Giorgio Musso, nous rapporte que le Slovaque de 28 ans a effectué un travail personnalisé au centre d’entraînement de l’Inter, à l’écart du reste du groupe. Une première étape importante en vue d’une possible participation à la finale de C1.