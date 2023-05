PSG : Messi et Mbappé en course pour le plus beau but de la saison

Comme à l’accoutumée en fin de saison, l’UNFP annonce les nominés pour chaque catégories de sa cérémonie, et encore une fois, le PSG est bien représenté. Ce mardi, le syndicat a dévoilé la liste des joueurs en courses pour le plus beau but de la saison en Ligue 1 Uber Eats.

C’est le 28 mai prochain que la 31e cérémonie des Trophées UNFP se tiendra à Paris. L’occasion pour le syndicat des joueurs comme à chaque fin de saison de récompenser les acteurs principaux du football. Au cours de cette soirée, le PSG sera une nouvelle fois bien représenté avec des joueurs en course pour le titre de meilleur joueur, meilleur espoir, meilleur gardien, plus beau but, le onze type ou encore meilleure joueuses chez les féminines. En ce qui concerne le plus beau but de la saison en Ligue 1 Uber Eats, la liste des nominés est tombée aujourd’hui. Cette dernière met en concurrence deux joueurs du Paris Saint-Germain : Kylian Mbappé et Lionel Messi. L’attaquant français pourrait voir récompenser son magnifique but face au LOSC le 20 février dernier lors de la 24e journée de championnat. Le septuple Ballon d’Or quant à lui est en lice grâce à son chef d’œuvre inscrit le 6 août 2022 sur la pelouse du Stade Gabriel-Montpied de Clermont à l’occasion de la 1ère journée de la saison 2022/2023.

Le boulet de canon de Jean-Eudes Aholou 🥔

L'étincelle d’Ismaël Doukouré 💣

Les dribbles chaloupés de Kylian Mbappé 🐈

Le retourné de Lionel Messi 🙃

Le ciseau d’Elye Wahi ✂️



