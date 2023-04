Très belle opération pour le PSG Handball face à Ivry

Ce samedi soir, au même titre que leurs homologues footballeurs, les handballeurs du PSG se trouvaient sur le pont pour la journée 23 de la Liqui Moly Starligue. Et Kamil Syprzak et ses partenaires se sont imposés, sans grande difficulté devant Ivry (35-25), profitant, dans le même temps, du faux-pas montpelliérain.

Décidément, la course au titre en Liqui Moly Starligue est des plus passionnantes. Les Rouge et Bleu possédaient, avant cette journée, deux points de retard sur Montpellier, et un de plus sur Nantes. Autant dire que le moindre faux-pas pourrait se révéler fatal au moment de faire les bilans en fin de saison. C’est dans ce contexte que le PSG recevait Ivry et que Nantes accueillait Montpellier.

Le PSG assure le travail et rattrape Montpellier

Après la terrible désillusion en Coupe de France face à Montpellier en milieu de semaine, le club de la capitale se devait d’apporter une réponse contre une équipe d’Ivry bien plus modeste et luttant pour son maintien au sein de l’élite hexagonale. Un Derby parisien qui a tenu toutes ses promesses. Les hommes de Raul Gonzalez, une nouvelle fois portés par un Kamil Syprzak très efficace (7 buts sur 9 tentatives), ont pourtant été accrochés une bonne partie de la rencontre. Il fallait attendre la pause pour voir les Rouge et Bleu prendre un petit matelas d’avance avec quatre buts supplémentaires que leurs adversaires du soir. Les locaux ont, ensuite, fait la course en tête tout au long du second acte et valident un précieux succès sur le score assez large de 35-25. Un succès extrêmement précieux puisque, dans le même temps, Montpellier n’a eu d’autres choix que de rendre les armes sur le parquet nantais. Une opposition des plus serrées et disputées qui s’est finalement achevée sur le score de 29-28. Le PSG revient donc à hauteur des Héraultais, les trois premières équipes du championnat se tenant désormais dans un mouchoir de poche. La suite promet d’être haletante.