Idrissa Gueye : « J’ai passé de bons moments au PSG »

Après trois ans au PSG (111 matches, 7 buts), Idrissa Gueye a quitté le club de la capitale l’été dernier. L’international sénégalais a été transféré à son ancien club, Everton. Le milieu de terrain (32 ans) n’était pas forcément dans les plans de Christophe Galtier. L’ancien lillois est revenu sur son départ des Rouge & Bleu, même si ce n’était pas forcément dans ses plans indique-t-il.

L’été dernier, le PSG avait une liste d’indésirable. Dans cette dernière figurait Idrissa Gana Gueye. Le milieu de terrain (32 ans) ne rentrait pas dans les plans des dirigeants parisiens. Son passage chez les Rouge & Bleu n’a pas forcément été une réussite même si on retiendra plusieurs belles performances, dont celle contre le Real Madrid lors de la saison 2019-2020. Après trois ans sous le maillot du PSG, Gueye adonc retrouvé son ancien club, Everton. Contrairement à la plupart des indésirables, l’international sénégalais a été transféré définitivement chez les Toffes. Quelques mois après son départ de Paris, il est revenu sur son choix.

« Ce n’était pas dans mes plans de revenir à Everton mais… »

« Il y avait d’autres opportunités, mais j’ai dit à mon agent de toutes les refuser. J’ai passé de bons moments au PSG. Ce n’était pas dans mes plans de revenir, mais dès qu’Everton m’a appelé et a dit qu’ils avaient besoin de moi et voulaient que je les aide…. Je ne pouvais pas dire non, explique Idrissa Gueye dans des propos relayés par Tribal Football. C’est ma maison, c’est ce que je ressens. Je ne peux pas dire non à Everton, qu’ils soient en haut ou en bas de l’échelle. Je suis très, très heureux d’avoir une nouvelle opportunité de tout donner pour ce club. J’ai passé trois ans ici et une fois que vous êtes bleu, vous êtes pour toujours. Comment puis-je l’expliquer ? C’est dans mon cœur. Ce club fait partie de moi.«