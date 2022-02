Le PSG est sur une période décisive en ce début d’année 2022 avec des échéances importantes. La première face à Nice a été un échec avec une élimination aux tirs au but (0-0 ; 5-6 TAB) et au Parc des Princes. Ce week-end, le club de la capitale se déplace au Stade Pierre Mauroy pour affronter le LOSC et avec pour ambition de poursuivre sa marche en avant en Ligue 1. Pour cette rencontre, il devrait y avoir un certain nombre d’absents, le quotidien Le Parisien fait un point sur l’infirmerie Rouge & Bleu.

Le média explique que Sergio Ramos ne s’est pas entraîné avec le reste du groupe car il « ressent encore de sa douleur musculaire ». L’international espagnol est resté travailler en salle. Même constat pour Neymar Jr, qui n’a pas participé à la séance collective. Le média francilien confie que le Brésilien travaille individuellement en continuant « son travail de courses et d’appuis. » Malgré tout, les chances de le voir ce dimanche semblent « quasi nulles. »

Au niveau des bonnes nouvelles, Achraf Hakimi devrait bientôt faire son retour même s’il n’a pas encore revenu pour la séance du jour.

Par ailleurs, le journaliste Bruno Salomon a amené davantage de détails sur les blessés Rouge & Bleu. Concernant Neymar Jr, il confirme que fait qu’il se soit entraîné individuellement mais il est toujours prévu que le brésilien rejoigne le groupe à l’entrainement cette semaine, de même que pour Georginio Wijnaldum. Sergio Ramos, n’a lui pas foulé la pelouse du centre d’entrainement aujourd’hui. Par ailleurs un point médical sera communiqué ce jeudi.