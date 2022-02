Fin de série, 200e pour Mbappé…les chiffres après PSG / Nice

Hier soir, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de Coupe de France à l’issue de la séance de tirs au but par Nice (0-0, 5 t.a.b à 6). Double tenant du titre, le club de la capitale abandonne son titre après avoir déjà perdu le Trophée des Champions en aout dernier. Muets contre les Niçois, les Rouge & Bleu ont mis fin à une belle série. Ils n’avaient plus terminé un match sans trouver le fond des filets en Coupe de France depuis la finale perdue contre Lille le 14 mai 2011. Le PSG n’avait plus été éliminé de la doyenne des compétitions depuis 2014.

Entré en jeu en cours de match hier, Kylian Mbappé a atteint la barre symbolique des 200 matches sous le maillot du PSG. Depuis son arrivée en 2017, l’attaquant (23 ans) a marqué 151 buts et délivré 66 passes décisives. Dans le détail, il a participé à 127 rencontres de Ligue 1 (101 buts, 34 passes décisives), 20 de Coupe de France (22 buts, 8 passes décisives), 9 de Coupe de la Ligue (2 buts, 5 passes décisives), 2 Trophées des Champions (1 but) et 42 d’UEFA Champions League (25 buts, 19 passes décisives).