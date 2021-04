Tribune CS – Bordeaux / Monaco

Cette fin de saison 2020-2021 de Ligue 1 offre du suspense dans la course au titre. Ce dimanche en début d’après-midi, les Parisiens se sont imposés face à l’ASSE (3-2) dans un scénario rocambolesque. Un succès qui leur permet de revenir à un point du leader lillois (70 pts), tenu en échec face à Montpellier (1-1). Et ce dimanche après-midi, l’un des autres prétendants pour le titre de champion de France, l’AS Monaco (3e, 65 pts), affronte les Girondins de Bordeaux (16e, 36 pts) au Matmut Atlantique (17h05 sur Canal Plus Sport). Pour cette rencontre, Niko Kovac a mis en place un onze très offensif. De son côté, Jean-Louis Gasset a composé son équipe en 4-3-3 avec les présences des anciens Parisiens, Youssouf Sabaly, Yacine Adli et Hatem Ben Arfa.

XI de Bordeaux (4-3-3) : Costil – Baysse, Koscielny, Benito – Sabaly, Adli, Basic, Lacoux – Ben Arfa, Oudin – Hwang.

XI de Monaco (4-4-2) : Lecomte – Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique – Gelson Martins, Fofana, Tchouaméni, Golovin – Ben Yedder, Volland.