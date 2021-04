Al-Khelaïfi : “Elles ont obtenu cette qualification grâce à leur talent et leur abnégation”

Les Féminines du PSG ont crée un véritable exploit ce dimanche en éliminant l’Olympique Lyonnais en quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League (2-2 en score cumulé). Face aux tenantes du titres, les Parisiennes se sont logiquement imposées au Groupama Stadium (2-1) grâce à une réalisation de Grace Geyoro et un but contre-son-camp de la capitaine lyonnaise, Wendie Renard. Les Rouge et Bleu affronteront Barcelone en demi-finales de l’UWCL. Pour le site officiel du club de la capitale, le président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – a félicité les joueuses parisiennes.

“Je tiens à féliciter les joueuses du Paris Saint-Germain, le coach et son staff qui ont brillamment décroché leur qualification pour la demi-finale de la Women’s Champions League sur le terrain de l’Olympique Lyonnais (1-2). Le match aller au Parc des Princes avait laissé un sentiment de frustration chez les joueuses (0-1)”, a exprimé Nasser Al-Khelaïfi. “Elles ont ainsi obtenu cette qualification grâce à leur talent et leur abnégation. Un nouveau défi se présente à elles dès le week-end prochain avec la réception du FC Barcelone, sans oublier le championnat de France où le Paris Saint-Germain occupe la première place.”