Tribune CS – Fin des quarts de finale de Champions League

Après les qualifications du PSG et de Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions, il reste deux tickets pour le dernier carré de Champions League ce soir. Les supporters des Blues vont suivre avec attention la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid. Le club madrilène est en ballottage favorable avec sa victoire à domicile (3-1) la semaine dernière. Mais le but marqué à l’extérieur par les Reds pourrait être préjudiciable pour les joueurs de Zinedine Zidane.

Le XI de Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson – Milner, Fabinho, Wijnaldum – Salah, Firmino, Mané.

Le XI du Real Madrid : Courtois – Valverde, Militao, Nacho, Mendy – Kroos, Casemiro, Modric – Asensio, Benzema, Vinicius.

Les supporters du PSG seront eux devant la rencontre entre le Borussia Dortmund et Manchester City. Vainqueurs à domicile à l’aller (2-1), les Mancuniens voudront terminer le travail au Signal Induna Park. Les Allemands, avec leur but à l’extérieur, devront s’imposer avec un but d’écart (sauf 2-1 sinon prolongation) pour retrouver les Rouge & Bleu et le remake du huitième de finale de la saison dernière.

Le XI du Borussia : Hitz – Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro – Bellingham, Can, Dahoud – Knauff, Haaland, Reus

Le XI de City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Zinchenko – De Bruyne, Rodri, Gündogan – Mahrez, B.Silva, Foden