Riner : “Maintenant, il faut aller au bout et croire en soi”

Depuis 2017, Teddy Riner porte les couleurs du PSG via la section judo. Grand fan des Rouge et Bleu, le judoka a pleinement profité de la qualification parisienne face au FC Bayern pour les demi-finales de l’UEFA Champions League. Actuellement en Guadeloupe afin de peaufiner sa préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, Teddy Riner s’est confié sur le parcours du PSG en Ligue des champions, dans une interview à Europe 1.

“Moi, je l’ai dit : si on sort le Bayern, on va au bout cette année. Surtout que les années précédentes, les finalistes de la Ligue des champions ont généralement gagné l’année d’après. J’espère que ça va se faire. Ça fait longtemps qu’on y tient, qu’on la veut (cette coupe, ndlr). On avance pas à pas et j’espère qu’ils vont le faire” a souhaité Teddy Riner dans un entretien à Europe 1. “Ils ont un très beau collectif. Maintenant, il faut aller au bout et croire en soi. Paris, c’est mon club de cœur et mon club formateur. Je sais qu’il y a les moyens et l’envie d’écrire cette belle page d’histoire du sport français. Gagner cette belle étoile sur le maillot, ça peut être quelque chose de magnifique.”