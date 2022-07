Après une large victoire face à l’Italie (5-1), l’équipe de France féminine a l’occasion de valider son ticket pour les quarts de finale de l’Euro 2022 dès ce jeudi soir au New York Stadium de Rotherdam. Opposées à la Belgique (21h sur TF1 et Canal Plus) pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes, les Bleues de Corinne Diacre doivent s’imposer pour se qualifier pour la suite de la compétition.

Et comme face aux Italiennes, la sélectionneuse a titularisé quatre Parisiennes. Auteure d’un triplé pour le match d’ouverture, Grace Geyoro est de nouveau alignée, tout comme Sakina Karchaoui en défense et la paire Marie-Antoinette Katoto – Kadidiattou Diani en attaque. De son côté, Sandy Baltimore débute sur le banc. À noter deux changements par rapport au match face à l’Italie. Griedge Mbock fait son retour en défense centrale en lieu et place d’Aïssatou Tounkara, tandis que Clara Matéo est préférée à Sandie Toletti.