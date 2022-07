Durant cet Euro Féminin 2022 qui se tient en Angleterre, les projecteurs seront tournés vers les filles de l’Equipe de France. Parmi elles, plusieurs joueuses du Paris Saint-Germain, dont la milieu de terrain Grace Geyoro. Cette dernière a accordé un entretien au magazine Onze Mondial durant lequel elle s’exprime sur le rôle qu’elle peut avoir en tant que joueuse de football, son influence, le groupe Equipe de France et l’Euro.

La femme influente

La joueuse de 25 ans a dans un premier temps fait savoir ce qu’était une femme influente selon elle : « Une femme inspirante est une femme qui arrive à partager ce qu’elle aime au quotidien, une femme qui influence, inconsciemment, les gens autour d’elle, les autres femmes, tout en faisant ce qui lui plaît. Aujourd’hui, je pense que, nous, les footballeuses, sommes des femmes inspirantes. Les gens arrivent à se voir à travers nous, ils arrivent à trouver des similitudes avec nous, ils arrivent à connaître aussi notre personnalité, c’est ce qui nous rend inspirantes« .

Dans la foulée de cette réponse, la milieu de terrain a fait savoir qu’elle s’estimait femme inspirante : « Je pense être une femme inspirante parce qu’aujourd’hui, je fais ce que j’aime, j’arrive à le partager avec les autres, à le montrer aussi aux petites filles qui nous regardent à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Souvent, la phrase qui ressort c’est : « J’ai envie d’être comme vous ». Elles ont envie d’être professionnelles, elles ont envie de jouer au PSG, d’être appelées en équipe de France. Je pense que c’est une forme d’inspiration aussi pour elles«

Sa responsabilité

Au cours de cet entretien avec nos confrères de Onze Mondial, Grace Geyoro a été interrogée sur le fait de « passer à la télévision, d’être regardée par les jeunes« , la Rouge & Bleu a répondu : « On a beaucoup de responsabilités parce que nous devons montrer l’exemple, renvoyer une image positive de ce qu’on fait, ce qu’on aime. Ces devoirs nous rendent également très fières. On est quand même des exemples pour la jeune génération qui a envie de s’inscrire au football ou qui a envie de connaître le football féminin« .

Son parcours

Grace Geyoro a ensuite expliqué en quoi son parcours pourrait inspirer d’autres filles : « Je ne dirais pas que j’ai connu un parcours compliqué, mais j’ai connu des hauts et des bas. J’ai commencé le football avec les garçons, j’ai évolué petit à petit, j’ai intégré le centre de formation de Clairefontaine, tout s’est bien passé pour moi. J’ai ensuite rejoint le Paris Saint-Germain, j’ai signé pro assez rapidement et j’ai été sélectionnée en Equipe de France. Rien n’a été facile car j’ai fait de nombreux sacrifices, et aujourd’hui, ils en valent la peine. Toutes ces épreuves passées m’ont permis d’être la femme et la joueuse que je suis désormais« .

Celle qui s’apprête à disputer l’Euro Féminin avec les Bleues a évoqué le Paris Saint-Germain lorsqu’il lui est demandé si tout n’est pas allé trop vite pour elle : « Aller trop vite, non. Aller vite, oui. À partir du moment où j’ai intégré le groupe professionnel du PSG, tout est allé vite pour moi. Je ne voyais pas le temps passer, car je ne vivais que des choses positives. J’ai effectué mes débuts professionnels, j’ai intégré l’équipe de France rapidement, j’ai joué une compétition avec la sélection dans la foulée. Et à cette époque-là, j’étais hyper jeune. Je suis quand même allée assez vite, j’ai été précoce à un moment donné. J’ai connu quelques épreuves qui m’ont ralentie. Je pense notamment à la Coupe du Monde en France où j’ai peu joué. Ce passage m’a permis de me remettre en question aussi. Parfois, quand tout va bien et surtout quand tout va vite, on a tendance à penser que tout est normal, alors qu’en réalité, pas du tout. Parfois, un coach, des joueurs ou une équipe peuvent changer, et là, il faut s’adapter et se remettre au travail« .

Si dans la vie d’une femme footballeuse l’idée de procréer peut être nourrie, il faut la penser en fonction de son plan de carrière, et Grace Geyoro y pense clairement, comme elle l’explique pour Onze Mondial : « Bien sûr ! Mon entourage sait que j’aime énormément les enfants. Je suis très proche des enfants en général. Donc forcément, c’est quelque chose qui est dans un coin de ma tête. Aujourd’hui, on est des footballeuses mais on est des femmes avant tout. Et forcément, j’ai envie d’être mère, d’être maman à un moment donné. C’est un de mes rêves. À un moment de ma carrière, il est possible que je prenne une décision en fonction de ce rêve. En plus, on a des exemples de joueuses qui ont pu avoir des enfants et revenir par la suite. C’est encore plus motivant« .

L’Euro

Enfin, la milieu de terrain des Bleues a répondu sur sa préparation mental à l’approche de l’Euro : « Surtout, il ne faut pas jouer l’Euro avant dans sa tête. On a bien préparé cette compétition, il faut bien se concentrer sur le premier match qui va être déterminant. Démarrer un tel événement, ce n’est jamais évident. Il faudra bien aborder notre première rencontre. En tout cas, je peux te dire que la détermination est là ! On a tous envie d’aller chercher ce premier titre avec l’Equipe de France« .

Sur l’aspect collectif, la capitaine du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur l’idée de créer une alchimie et avoir un esprit d’équipe dans les rangs de l’Equipe de France : « Il faut avant tout être unies, montrer qu’on est une vraie équipe et que rien ne peut nous arriver. Pendant les compétitions, il y a toujours des moments plus difficiles. Parfois, on va, peut-être, mal jouer ou avoir des difficultés. Et là, il va falloir être ensemble, se pousser du début à la fin, s’entraider, se battre pour sa coéquipière. Il faut entrer et se dire : « OK, on va rencontrer de grosses nations, mais nous aussi, on est une grosse nation ». On doit toutes tirer dans le même sens. Il y a énormément de qualités dans l’équipe, on va travailler ensemble et se tirer vers le haut« .

Programme de l’Equipe de France pour l’Euro Féminin 2022 (matchs de poule)