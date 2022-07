Lors de ce mercato estival 2022, le PSG souhaite se renforcer au poste de milieu de terrain. Dans cette optique, les Rouge & Bleu ont déjà recruté le joueur du FC Porto, Vitinha, et seraient en pole position pour récupérer Renato Sanches en provenance du LOSC. Mais ces derniers temps, d’autres noms ont été associés aux champions de France en titre : Seko Fofana (RC Lens, 27 ans) et Khephren Thuram (OGC Nice, 21 ans). Et concernant le dernier cité, la présence de son ancien entraîneur, Christophe Galtier, pourrait jouer en faveur du PSG.

Khephren Thuram a séduit le PSG

Et comme le rapporte L’Equipe via son site internet, Christophe Galtier souhaite de nouveau l’avoir dans son effectif. Le nouveau coach du PSG « a fait passer le message à Luis Campos lors des nombreuses conversations, et, visiblement, le dirigeant portugais serait plutôt aligné sur l’avis de son entraîneur. » Le nouveau conseiller football du PSG a notamment eu l’occasion de discuter avec le père du joueur, Lilian Thuram, afin de lui exposer le projet du club, rapporte L’E. De son côté, Khephren Thuram n’est pas insensible à l’intérêt des champions de France en titre. Après une très bonne saison avec l’OGC Nice, le milieu de terrain de 21 ans – sous contrat jusqu’en 2025 – est « convaincu que son avenir immédiat passe désormais par Paris. » Il avait notamment impressionné certains joueurs parisiens, dont Marco Verratti, lors du match de Coupe de France (victoire aux tirs au but de Nice) en janvier dernier.

Dans un premier temps, Luis Campos veut séduire l’entourage du joueur avant d’entamer des discussions avec le club concerné. Cependant, lors de la conférence de présentation de Lucien Favre, le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère – avait affirmé que son milieu de 21 ans allait rester en Côte d’Azur cette saison. Mais reste à savoir quelle sera la réaction des dirigeants azuréens en cas d’envie de départ de Khephren Thuram au PSG. « Sur le marché, il est estimé à 15 M€. Mais lorsque c’est Paris qui se présente, le marché devient très vite irrationnel », précise le quotidien sportif. Désormais, reste à connaître les dénouements des deux autres pistes au milieu : Renato Sanches et Seko Fofana. Toujours selon L’Equipe, le board du PSG n’a toujours pas augmenté son offre de 10M€ pour l’international portugais (24 ans, juin 2023). Concernant le Lensois, le prix de 35M€ est jugé trop élevé par la direction parisienne.

Statistiques 2021-2022 de Khephren Thuram*

Ligue 1 : 36 matches disputés (1.896 minutes) – 4 buts et 3 passes décisives

: 36 matches disputés (1.896 minutes) – 4 buts et 3 passes décisives Coupe de France : 5 matches disputés (419 minutes)

*Source : Transfermarkt