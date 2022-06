Tribune CS – France / Croatie

La saison 2021-2022 arrive bientôt à son échéance. Alors que certains joueurs sont déjà en vacances depuis quelques semaines, d’autres disputent des matches avec leur sélection. En Europe, quatre matches de Ligue des Nations étaient au programme depuis début juin. Et ce lundi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France disputera sa dernière rencontre de la trêve internationale de juin. Derniers de leur groupe avec 2 points, les Bleus devront s’imposer face à la Croatie – au Stade de France – afin de conserver leurs chances de disputer le Final Four de la compétition.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de titulariser Presnel Kimpembe en défense centrale. Le Titi du PSG portera le brassard de capitaine pour la deuxième fois lors de ce rassemblement. Gêné au genou gauche depuis dix jours, Kylian Mbappé fait son retour dans le onze de départ et sera aligné en attaque aux côtés de Karim Benzema et l’ancien Parisien, Christopher Nkunku. À noter que trois autres joueurs formés au club sont également titulaires – Mike Maignan, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot – tandis que Lucas Digne – ancien Parisien de 2013 à 2016 – est aligné d’entrée.