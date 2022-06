Kimpembe revient sur ses propos concernant son avenir au PSG

En marge du match aller face à la Croatie avec les Bleus, Kimpembe s’était présenté en conférence de presse et avait été interrogé sur son avenir au PSG. Le défenseur parisien avait été énigmatique lorsque la question sur son avenir et ses potentielles envies de départ lui avait été posée : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement« .

« Je n’ai rien dit de mal«

Toujours dans ce rassemblement avec les Bleus et en marge du match retour face à la Croatie cette fois-ci, Presnel Kimpembe était de nouveau présent en conférence de presse à la veille de la réception des Croates. Une nouvelle fois, il a été interrogé sur son avenir, l’occasion pour le numéro 3 du PSG de revenir sur ses propos tenus une semaine auparavant : « J’ai dit que mon prochain contrat sera déterminant, que j’avais envie de pouvoir savoir quel était le projet du club. Je n’ai rien dit de mal. Je suis arrivé au club j’avais 9-10 ans. C’est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et quel rôle me sera attribué. Je suis focus sur les Bleus et le match de demain« , des propos relayés pas nos confrères d’RMC Sport.