Tribune CS – Hongrie / Italie

Ce mardi, un seul joueur du PSG est concerné par la Ligue des Nations. Titulaire avec l’Italie, Gigio Donnarumma aura un rôle important à jouer face à la Hongrie pour permettre à sa sélection de disputer le Final Four de la compétition.

Dans le groupe le plus relevé avec l’Allemagne et l’Angleterre, la Hongrie et l’Italie s’affrontent dans la finale de cette 6e journée et dernière journée de Ligue des Nations (20h45 sur L’Equipe Live). Actuellement en tête de ce groupe 3 de la Ligue A, les Hongrois (10 pts) défieront la Nazionale (2e, 8 pts) pour une place au Final Four de la compétition. Et pour cette rencontre, le sélectionneur italien Roberto Mancini, a sans surprise titularisé Gigio Donnarumma dans le but.