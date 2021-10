Lille s’impose face à Marseille et remonte à la 8e place

Après la défaite du PSG plus tôt dans la journée contre Rennes (2-0) La 9e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche après-midi avec le match entre Lille et Marseille. Tenant du titre, les Lillois ont réalisé un mauvais début de saison mais reste sur deux victoires en championnat qui leur permette de ne pas trop être décrochés au classement. En cas de victoire, Lille remonterait au niveau de son adversaire du jour. Marseille, après un bon début de saison, reste sur une défaite en championnat. En cas de victoire, les Marseillais retrouveront le podium. Et ce sont les Lillois qui s’imposent ce soir grâce à un doublé de Jonathan David (28e, 95e). Grâce à ce succès, les Lillois reviennent à hauteur de leur adversaire du soir mais se classent huitième en raison d’un mauvais goal average (-1).