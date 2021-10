Le PSG a sombré cet après-midi face à Rennes et a concédé sa première défaite de la saison en championnat. Plus tôt dans la semaine, les Rouge & Bleu avaient été étincelants face à Manchester City lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions (2-0). Les Rouge & Bleu ont vu Lionel Messi être buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs mais aussi son milieu de terrain réaliser un match monstrueux. Interrogé sur le plateau de Téléfoot, le consultant Bixente Lizarazu a tenu à mettre en avant les performances de Kylian Mbappé et Marco Verratti contre les Cityzens.

« J’ai aimé le match de Mbappé ‘l’altruiste’ ! Ça peut paraître étonnant comme ça car on peut lui reprocher son individualisme mais dans ce match il a été extrêmement altruiste. Il a souvent joué en première intention, en une-deux touches de balle. L’avantage c’est que ça crée du mouvement autour de lui, on a envie de l’accompagner ! C’est quelque chose qu’on a envie de le voir faire plus régulièrement. (…) On sait que c’est un dribbleur qui aime percuter le défenseur le sait ça, mais s’il a envie de donner des ballons en profondeur, le défenseur ne saura pas quoi faire ! Il sera encore plus libre ! (…) Verratti ? Est-ce qu’il y a un milieu de terrain au PSG avec sa qualité technique pour conserver le ballon ?! C’est extraordinaire ! On ne peut pas lui prendre le ballon ! (…) Il ne panique jamais (…) Cette qualité technique est rassurante pour les défenseurs, parce que tu sais que lorsque tu donnes le ballon à Verratti à la relance, tu sais que le ballon ne sera jamais perdue ! Et ça c’est une force énorme, quand Verratti est sur le terrain, le PSG est plus serein ! »