Tribune CS – Lille / Nice

La 35e journée de Ligue 1 se poursuit ce soir avec le match entre Lille et Nice. Les Lillois, vainqueurs héroïques de leur dernier match de championnat la semaine dernière contre Lyon (2-3), ne sont plus leader après la victoire parisienne cet après-midi contre Lens (2-1). Les Lillois sont deuxièmes à deux points du PSG et devront l’emporter pour reprendre la tête. De son côté, Nice n’a plus rien à jouer et voudra certainement s’offrir une victoire de prestige contre les Lillois.

Le XI Lillois : Maignan – Celik, Fonte, Botman, Reinildo – Soumaré, André, Bamba, Araujo – David, Yilmaz.

Le XI Niçois : Benítez – Lotomba, Todibo, Saliba, Kamara – Schneiderlin, Atal, Boudaoui, Claude-Maurice, Lopes – Dolberg.

