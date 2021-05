À l’issue de la rencontre entre le PSG et Lens (2-1) ce samedi après-midi, on a vu un Leonardo très agacé envers l’arbitre, Monsieur Jérôme Brisard, qui n’a pas été à la hauteur. Le directeur sportif parisien lui reproche de ne pas assez protéger les joueurs et notamment Neymar, qui a subi pas moins de sept fautes aujourd’hui. Un constat que comprend Christophe Jallet.

“C’est le contexte général qui fait que Leonardo est sous pression un petit peu, constate l’ancien latéral droit parisien dans le Canal Football Club. Forcément, défaite en Ligue des Champions mercredi, ils sont à la lutte pour le titre et ils n’ont aucune garantie de l’avoir. C’est une saison où ils peuvent gagner beaucoup de choses mais également rien avoir. Donc forcément c’est un moment de tension à trois jours d’un match très important. Aujourdhui, Neymar a subi pas mal de fautes, je pense que Leonardo avait vraiment peur de perdre Neymar sur une faute qu’on aurait pu éviter parce qu’à un moment, Neymar s’agace et forcément l’adversaire aussi.“